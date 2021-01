"Se l'avessi detto...". Samantha De Grenet piange: la battutaccia di Antonella Elia e il dramma del tumore (Di martedì 5 gennaio 2021) La battutaccia di Antonella Elia ha turbato Samantha De Grenet. Dopo la maxi-rissa in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra la concorrente e l'opinionista, spedita per pochi minuti da Alfonso Signorini nella casa per "agitare le acque", Samantha si sfoga con gli altri coinquilini. La frase fuori luogo della Elia è quella sul fisico della De Grenet: "Stai cedendo al peso dell'età, sei un po' ingrassata ultimamente, dovresti fare un po' di palestra. Ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo". Se fosse stata concorrente, la Elia probabilmente rischierebbe ora una squalifica per body shaming. Ma il punto è un altro: il riferimento alla salute della De Grenet. "Prima di parlare della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladiha turbatoDe. Dopo la maxi-rissa in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra la concorrente e l'opinionista, spedita per pochi minuti da Alfonso Signorini nella casa per "agitare le acque",si sfoga con gli altri coinquilini. La frase fuori luogo dellaè quella sul fisico della De: "Stai cedendo al peso dell'età, sei un po' ingrassata ultimamente, dovresti fare un po' di palestra. Ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo". Se fosse stata concorrente, laprobabilmente rischierebbe ora una squalifica per body shaming. Ma il punto è un altro: il riferimento alla salute della De. "Prima di parlare della ...

Giorgiolaporta : Quando c’era da dire qualcosa sull’abuso di #Dpcm che con atti amministrativi limitavano la nostra #libertà non ha… - LizadiGennaro : @__Dissacrante__ Perché sottovaluti il potere delle faccine... Vedi io leggo il tuo commento e penso 'ma và che str… - fabgilardoni : @giuslit @borghi_claudio Come ha sempre detto mia madre sentendo frasi del genere: “era meglio che non l’avessi mai conobbi”. - headfulldisogni : Oggi ho perso follower come se avessi spalancato le porte dell’inferno, invece ho solo detto la verità... come stan… - info_zampa : RT @peppology: @info_zampa Avessi dato le opzioni sufficiente/mediocre/pessima/nulla avrei potuto votare la quarta. In assenza ho detto pes… -

Grande Fratello Vip, "se avessi detto quella cosa". Samantha De Grenet piange: il tumore e la battutaccia di Antonella Elia

Gli esportatori prevedono di consegnare più carichi Gnl in Cina e India. Dopo aver combattuto carbone e petrolio, i gruppi ambientalisti ...

Coronavirus, oltre 85milioni di casi nel mondo

Gli Stati Uniti con oltre 20,8 milioni di casi sono il Paese più colpito e precedono India, Brasile, Russia e Francia ...

