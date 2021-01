Scuole, il premier Conte aveva garantito l’apertura il 7 gennaio. Ma stanotte ha dovuto fare marcia indietro (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo una giornata di liti e polemiche all’interno della Maggioranza – e tra Governo e Regioni – arriva l’ennesima giravolta dell’Esecutivo sulla riapertura delle Scuole, che slitta da giovedì 7 a lunedì 11 gennaio. Almeno per ora. Le Scuole superiori non riapriranno, come inizialmente previsto, il 7 gennaio. Il ritorno sui banchi – pur se L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo una giornata di liti e polemiche all’interno della Maggioranza – e tra Governo e Regioni – arriva l’ennesima giravolta dell’Esecutivo sulla riapertura delle, che slitta da giovedì 7 a lunedì 11. Almeno per ora. Lesuperiori non riapriranno, come inizialmente previsto, il 7. Il ritorno sui banchi – pur se L'articolo proviene da Leggilo.org.

