Scuole chiuse (almeno) il 7 e 8 gennaio: superiori nel caos a 48 ore dalla ripresa delle lezioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rientro a scuola per le superiori slitta all’11 gennaio, come minimo. Lo ha deciso il consiglio dei ministri che si è tenuto nella tarda serata di ieri, dopo una riunione tesissima in cui non sono mancati scontri accesi tra ministri, come riferiscono più fonti giornalistiche nazionali. La riapertura degli istituti superiori potrebbe ulteriormente slittare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rientro a scuola per leslitta all’11, come minimo. Lo ha deciso il consiglio dei ministri che si è tenuto nella tarda serata di ieri, dopo una riunione tesissima in cui non sono mancati scontri accesi tra ministri, come riferiscono più fonti giornalistiche nazionali. La riapertura degli istitutipotrebbe ulteriormente slittare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

silvia_sb_ : #crisidigoverno in piena pandemia, con €200mld che ballano, scuole chiuse/forse no & vaccini che boh. Inaccettabile se finisce con un Conte3 - petergomezblog : Johnson annuncia il terzo lockdown in Regno Unito. “Dobbiamo contenere la variante del virus”. Chiuse le scuole. Al… - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - granmartello : @JattaVetta @cosmic53 37 miliardi del MES non sono stati rifiutati negli ultimi 20/30 anni, CTS non è stato ascolta… - Eamlaen : Scuole chiuse fino all'11 -