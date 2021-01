Scuola, spostamenti e regole per il weekend: le decisioni assunte nella notte dal Governo (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStop agli spostamenti, Italia in zona arancione nei fine settimana e rientri a Scuola. Sono questi i temi trattati nella riunione del Governo conclusasi a notte inoltrata. E ancora una volta è sulle scuole che si è consumato lo scontro tra le varie anime che compongono l’esecutivo giallorosso. Un braccio di ferro sfociato nel compromesso finale: il ritorno in aula, inizialmente fissato al 7 gennaio, è stato posticipato all’11 gennaio. E questo al netto delle decisioni, improntante a una maggiore prudenza, che alcune regioni – Friuli, Veneto e Campania – hanno già adottato nella giornata di ieri. Quanto alle attese misure ‘ponte’, in attesa di un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dopo il 15 gennaio – il Governo Conte ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStop agli, Italia in zona arancione nei fine settimana e rientri a. Sono questi i temi trattatiriunione delconclusasi ainoltrata. E ancora una volta è sulle scuole che si è consumato lo scontro tra le varie anime che compongono l’esecutivo giallorosso. Un braccio di ferro sfociato nel compromesso finale: il ritorno in aula, inizialmente fissato al 7 gennaio, è stato posticipato all’11 gennaio. E questo al netto delle, improntante a una maggiore prudenza, che alcune regioni – Friuli, Veneto e Campania – hanno già adottatogiornata di ieri. Quanto alle attese misure ‘ponte’, in attesa di un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dopo il 15 gennaio – ilConte ha ...

