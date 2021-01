Scuola | slitta all’11 gennaio l’apertura Sabato e domenica tutti “arancioni”

(Di martedì 5 gennaio 2021) La riapertura al 50 per cento delle scuole superiori slitta a lunedì 11. Troppo poche, solo una decina, le Regioni disponibili a riaprire giovedì. Solo il Veneto ha spostato la riapertura ancora più avanti, al 31 gennaio. Elementari e medie riprendono, invece, il 7 come previsto.

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, riapertura delle scuole nelle Marche slitta al 31 gennaio #scuola - repubblica : Scuola, slitta all'11 gennaio la riapertura per le Superiori. Stretta anti-Covid: tutta l'Italia arancione nel week… - peterkama : il governo litiga sulla scuola , l'apertura slitta all'11 gennaio #CorSera - discoradioIT : ?? #Covid, il nuovo decreto del #governo sulle misure anti-contagio. #scuola: slitta all'11 gennaio la ripartenza in… - solounastella : RT @Adnkronos: #Scuola, lite nel #governo poi la mediazione: slitta #riapertura -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola slitta

Niente ritorno in classe il 7 gennaio per gli studenti delle superiori. Se ne riparla l’11, sempreché la condizione epidemiologica lo permetta, e comunque al 50 per cento. Questa la decisione presa da ...Dopo uno scontro durissimo nella notte, si è arrivati ad un compromesso. Solo il Veneto rinvierà il rientro in classe al 31 gennaio. Poi dal 15 si ripartirà con il sistema a colori a seconda dell'Rt a ...