Scuola, scontro nel governo: riapertura delle superiori rinviata all’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La ripresa delle lezioni in presenza per gli alunni delle scuole superiori, il cui inizio era previsto per il 7 gennaio, è slittata all’11 gennaio. Gli istituti riapriranno per il 50 per cento degli studenti e sempre che la situazione epidemiologica lo permetta. Le scuole elementari e medie riapriranno invece regolarmente giovedì 7 gennaio. È questo il compromesso raggiunto dal Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella notte, durante il quale si è consumato un duro scontro tra i componenti del governo. Lo schieramento che fa capo alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, spalleggiata dalle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che spingeva per la riapertura il 7, si è scontrato con l’ala del ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) La ripresalezioni in presenza per gli alunniscuole, il cui inizio era previsto per il 7, è slittata. Gli istituti riapriranno per il 50 per cento degli studenti e sempre che la situazione epidemiologica lo permetta. Le scuole elementari e medie riapriranno invece regolarmente giovedì 7. È questo il compromesso raggiunto dal Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella notte, durante il quale si è consumato un durotra i componenti del. Lo schieramento che fa capo alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, spalleggiata dalle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che spingeva per lail 7, si è scontrato con l’ala del ...

