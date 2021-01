Scuola | Save the Children | per quasi 50% degli studenti il 2020 è stato un anno sprecato

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’indagine “I giovani ai tempi del Coronavirus” - condotta da Ipsos per l'organizzazione - ha analizzato le risposte di ragazzi italiani tra i 14 e 18 anni. Solo uno studente su 4 pensa che tutto tornerà come prima. Il 28% dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compagno di classe ha interrotto gli studi

Agenzia_Ansa : Il 28% degli #adolescenti dichiara che dall'inizio della #pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smess… - Blackskorpion4 : RT @Agenzia_Ansa: Il 28% degli #adolescenti dichiara che dall'inizio della #pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di f… - Fra74111 : RT @Agenzia_Ansa: Il 28% degli #adolescenti dichiara che dall'inizio della #pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di f… - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: Il 28% degli #adolescenti dichiara che dall'inizio della #pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di f… - privatebusiness : RT @francescatotolo: Indagine Ipsos per Save The Children sugli studenti ?? Il 28% dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compag… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Save

Stanchezza , incertezza e preoccupazione sono i principali stati d'animo che hanno dichiarato di vivere gli adolescenti in questo periodo. Il 65% è convinto di star pagando in prima persona per l'inca ...E la data più adeguata per riaprire le superiori in presenza (al 50%), secondo i Dem, sarebbe quella del 18. E nel mirino del M5S, ad un certo punto, finisce anche il ministro dei Trasporti Paola De M ...