Scuola | Save the children | “Adolescenti stanchi e preoccupati | per quasi il 50% il 2020 è stato un anno sprecato 34mila a rischio abbandono”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Si sentono meno preparati sulle materie scolastiche, è peggiorata la loro capacità di socializzare e giorno dopo giorno si sentono sempre più. Perché hdovuto rinunciare allo sport, ma anche a un amore che non hpotuto vivere come sarebbenaturale fare. Nel frattempo si ammalava di Covid-19 un insegnante o un compagno e un altro lala lasciava per sempre. Mentre in tutta la penisola si discute dell’opportunità del ritorno tra i banchi, gli studenti delle superiori fi conti con ansie e preoccupazioni e con le difficoltà pratiche che l’emergenza legata al Covid-19 ha già portato, stravolgendo (anche) la loro quotidianità. A pochi giorni dalla riapertura,thepresenta i risultati di un’indagine condotta da ...