Scuola, Salvini: “Studenti ostaggio dei litigi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo aver commentato la decisione del governatore Luca Zaia di tenere chiuse le scuole con un: “Il governatore ha ragione“, Salvini torna a parlare della diatriba sulla riapertura. “Otto milioni di Studenti sono ostaggio dei litigi tra l’Azzolina e Boccia e milioni di imprenditori e commercianti sono ostaggio dei litigi tra renziani, grillini e piddini, è sconcertante” dice. Quanto alla possbilità di tornare al voto, il leader della lega commenta: “Il teatrino romano mi interessa meno che zero. Quello che è preoccupante è che le decisioni che stanno prendendo non le stanno prendendo su basi mediche o scientifiche ma le stanno prendendo su basi partitiche. Io lo ripeto: se non sono in grado di governare, si facciano da parte, noi siamo pronti, abbiamo già una squadra ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo aver commentato la decisione del governatore Luca Zaia di tenere chiuse le scuole con un: “Il governatore ha ragione“,torna a parlare della diatriba sulla riapertura. “Otto milioni disonodeitra l’Azzolina e Boccia e milioni di imprenditori e commercianti sonodeitra renziani, grillini e piddini, è sconcertante” dice. Quanto alla possbilità di tornare al voto, il leader della lega commenta: “Il teatrino romano mi interessa meno che zero. Quello che è preoccupante è che le decisioni che stanno prendendo non le stanno prendendo su basi mediche o scientifiche ma le stanno prendendo su basi partitiche. Io lo ripeto: se non sono in grado di governare, si facciano da parte, noi siamo pronti, abbiamo già una squadra ...

fattoquotidiano : Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li m… - matteosalvinimi : Se volete dedicare qualche minuto alla lettura, qui il mio intervento di stamattina sul @Corriere. - Silvanella8 : - Viola4545 : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Ma come fa a tranquillizzarsi se ancora oggi 5 Gennaio non sappiamo niente della… - squopellediluna : @mariposa034 @AntonellaColoru @_lubeck @chiadegli Al tg2 però Salvini parlava di un ex ministro, pensavo del govern… -