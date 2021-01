Scuola nel caos, scontro governo-Regioni: riapertura rinviata, ecco le date (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le tensioni interne alla maggioranza, il governo ha stabilito uno slittamento per la riapertura della Scuola. Ma non tutte le Regioni sono d’accordo. MARTIN BUREAU/AFP via Getty ImagesAlla fine l’intesa è stata trovata. La riapertura della Scuola, che era stata programmata a dicembre per il 7 gennaio, slitta di qualche giorno. Se gli studenti delle scuole elementari e medie potranno tornare in classe da giovedì 7, quelli delle scuole superiori riprenderanno infatti le attività in presenza a partire da lunedì 11 gennaio. La decisione è arrivata dopo una lunga discussione nel corso del Consiglio dei ministri riunitosi nella notte per dare il via libera al nuovo decreto anti Covid che entrerà in vigore subito dopo l’Epifania. Tuttavia il risultato della mediazione ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo le tensioni interne alla maggioranza, ilha stabilito uno slittamento per ladella. Ma non tutte lesono d’accordo. MARTIN BUREAU/AFP via Getty ImagesAlla fine l’intesa è stata trovata. Ladella, che era stata programmata a dicembre per il 7 gennaio, slitta di qualche giorno. Se gli studenti delle scuole elementari e medie potranno tornare in classe da giovedì 7, quelli delle scuole superiori riprenderanno infatti le attività in presenza a partire da lunedì 11 gennaio. La decisione è arrivata dopo una lunga discussione nel corso del Consiglio dei ministri riunitosi nella notte per dare il via libera al nuovo decreto anti Covid che entrerà in vigore subito dopo l’Epifania. Tuttavia il risultato della mediazione ...

