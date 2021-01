Scuola, Mastella rilancia: “Il tempo perso si recuperi in estate” (Di martedì 5 gennaio 2021) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Non stiamo giocando con i ragazzi. C’è un’emergenza pandemica da considerare. Bisogna garantire la salute dei nostri giovani“. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell’iniziativa di solidarietà dei lavoratori dell’Esaf presso la Chiesa dei Cappuccini, ha commentato con queste parole la vicenda del ritorno alla didattica in presenza degli alunni della Scuola d’infanzia e le prima e seconda classe della Scuola primaria. Secondo Mastella il comportamento del Governo Conte è balbettante, mentre è sul filo di lana il probabile sviamento del partito di Italia Viva di Renzi dalla maggioranza. Sulla Scuola il primo cittadino di Benevento è apparso sicuro: “Eravamo già pronti a dicembre. Avevamo partecipato alle riunioni in Prefettura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021)di lettura: 2 minutiBenevento – “Non stiamo giocando con i ragazzi. C’è un’emergenza pandemica da considerare. Bisogna garantire la salute dei nostri giovani“. Il sindaco di Benevento, Clemente, a margine dell’iniziativa di solidarietà dei lavoratori dell’Esaf presso la Chiesa dei Cappuccini, ha commentato con queste parole la vicenda del ritorno alla didattica in presenza degli alunni dellad’infanzia e le prima e seconda classe dellaprimaria. Secondoil comportamento del Governo Conte è balbettante, mentre è sul filo di lana il probabile sviamento del partito di Italia Viva di Renzi dalla maggioranza. Sullail primo cittadino di Benevento è apparso sicuro: “Eravamo già pronti a dicembre. Avevamo partecipato alle riunioni in Prefettura ...

stellaspica1974 : RT @cettimas: Il 'terremoto virale' non esiste per i giovani, non hanno nessun problema con il virus. Devono andare a scuola! Ma tu Mastell… - cettimas : Il 'terremoto virale' non esiste per i giovani, non hanno nessun problema con il virus. Devono andare a scuola! Ma… -