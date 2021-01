Scuola, l’Alto Adige anticipa il governo: “Le superiori riaprono il 7 gennaio. Didattica in presenza almeno al 50%” (Di martedì 5 gennaio 2021) l’Alto Adige va controcorrente. Mentre in molte regioni italiane, dal Veneto alle Marche, ci si prepara per riaprire le scuole superiori dopo il 31 gennaio, e dal governo fanno slittare la ripartenza all’11, la Giunta ha deciso che gli studenti delle secondarie di secondo grado potranno rientrare in classe già dal 7 gennaio. “Partiranno con un minimo di Didattica in presenza del 50% e un massimo del 75%”, ha detto l’assessore alla Scuola italiana, Giuliano Vettorato, specificando che si parlano di oltre 8mila studenti e oltre 500 classi. “La confusione viene da qualcun altro non da noi”, ha poi aggiunto Philipp Achammer, assessore alla Scuola Tedesca della provincia di Bolzano. l’Alto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021)va controcorrente. Mentre in molte regioni italiane, dal Veneto alle Marche, ci si prepara per riaprire le scuoledopo il 31, e dalfanno slittare la ripartenza all’11, la Giunta ha deciso che gli studenti delle secondarie di secondo grado potranno rientrare in classe già dal 7. “Partiranno con un minimo diindel 50% e un massimo del 75%”, ha detto l’assessore allaitaliana, Giuliano Vettorato, specificando che si parlano di oltre 8mila studenti e oltre 500 classi. “La confusione viene da qualcun altro non da noi”, ha poi aggiunto Philipp Achammer, assessore allaTedesca della provincia di Bolzano....

