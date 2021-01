Scuola, la responsabilità di dare certezze ai giovani e alle famiglie (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno è iniziato scandito dalle parole del nostro presidente della Repubblica Mattarella: “La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. Questo è il tempo dei costruttori.” Il Paese ha bisogno di certezze nelle decisioni da prendere rispetto all’organizzazione e alla ripresa della Scuola, perché questo ha un impatto fortissimo sulla vita economica e lavorativa di migliaia di donne e di uomini. Dai dati risulta che sono sempre più spesso le donne a rinunciare ad andare al lavoro e a utilizzare i congedi. Con le scuole chiuse e la non reperibilità di una baby sitter (oltre ai costi di questa) è la madre in moltissimi casi a restare a casa. Su 9 milioni e 872mila donne occupate in Italia, 3 milioni hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno è iniziato scandito dparole del nostro presidente della Repubblica Mattarella: “La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce tenendo connesse ledelle istituzioni con i sentimenti delle persone. Questo è il tempo dei costruttori.” Il Paese ha bisogno dinelle decisioni da prendere rispetto all’organizzazione e alla ripresa della, perché questo ha un impatto fortissimo sulla vita economica e lavorativa di migliaia di donne e di uomini. Dai dati risulta che sono sempre più spesso le donne a rinunciare ad anal lavoro e a utilizzare i congedi. Con le scuole chiuse e la non reperibilità di una baby sitter (oltre ai costi di questa) è la madre in moltissimi casi a restare a casa. Su 9 milioni e 872mila donne occupate in Italia, 3 milioni hanno ...

Agenzia_Ansa : #Scuola In Veneto e Friuli prosegue la chiusura delle superiori fino al 31 gennaio. Zaia: 'Non è prudente aprire or… - Agenzia_Ansa : Tensione in #cdm sulla riapertura della #scuola, Franceschini pone la questione politica e chiede il rinvio delle l… - CirianiCarlo : RT @EugenioGiani: Eravamo pronti a riaprire le #scuole superiori già dal 7. Il Governo ha rinviato all’11. In Toscana da giovedì torneranno… - FamiglieSanSalv : RT @CathVoicesITA: Il Vescovo Suetta: la #Chiesa deve pretendere che lo Stato riconosca autonomia e responsabilità di #educazione, in primi… - rosarioT1970 : RT @EugenioGiani: Eravamo pronti a riaprire le #scuole superiori già dal 7. Il Governo ha rinviato all’11. In Toscana da giovedì torneranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola responsabilità Targa sui monopattini a Torino. Per la Consulta: ‘si rischia di colpire chi non è colpevole’ Eco dalle Città