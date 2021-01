Scuola, il Governo parla di ritorno in classe il 7, le Regioni non sono d’accordo (Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre il Governo sembra stabile e fermo nell’idea di far tornare i ragazzi a Scuola dal 7 gennaio, le Regioni viaggiano con il freno a mano tirato. La paura di molti governatori è quella di riaprire e poi dover richiudere poco dopo per aumento dei contagi. In molti dunque hanno già firmato ordinanze per non riaprire il 7 e per continuare la didattica a distanza ancora un po’. Chi non torna in aula il 7 gennaio Al nord, sono molte le Regioni che temono che riaprire il 7 gennaio possa portare solo ad aumentare i contagi e rendere vano, se non nocivo, l’allentamento delle misure complessive. Veneto e Friuli in primis hanno già deciso e ottenuto di non riaprire le scuole secondarie fino al 31 gennaio. Al centro, le Marche tentennano: non conforta l’idea di riaprire il 7, ma non c’è ancora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre ilsembra stabile e fermo nell’idea di far tornare i ragazzi adal 7 gennaio, leviaggiano con il freno a mano tirato. La paura di molti governatori è quella di riaprire e poi dover richiudere poco dopo per aumento dei contagi. In molti dunque hanno già firmato ordinanze per non riaprire il 7 e per continuare la didattica a distanza ancora un po’. Chi non torna in aula il 7 gennaio Al nord,molte leche temono che riaprire il 7 gennaio possa portare solo ad aumentare i contagi e rendere vano, se non nocivo, l’allentamento delle misure complessive. Veneto e Friuli in primis hanno già deciso e ottenuto di non riaprire le scuole secondarie fino al 31 gennaio. Al centro, le Marche tentennano: non conforta l’idea di riaprire il 7, ma non c’è ancora ...

