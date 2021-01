Scuola, arriva il calendario della Regione Campania: prima campanella l’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoarriva l’Ordinanza n. 1 firmata oggi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che riguarda la ripresa delle attività didattiche in presenza. In Campania, dunque, si rientra a Scuola in modo scaglionato e a partire da lunedì 11 gennaio. La campanella suonerà per la Scuola dell’infanzia più la prima e la seconda delle elementari. Dal 18 gennaio 2021 riprenderanno invece le classi della Scuola primaria rimanenti. Dal 25 gennaio 2021 la Scuola secondaria. per quest’ordine di studio se ne parla lunedì 25 gennaio. Ecco il calendario dei rientri ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Ordinanza n. 1 firmata oggi dal Presidente, Vincenzo De Luca, che riguarda la ripresa delle attività didattiche in presenza. In, dunque, si rientra ain modo scaglionato e a partire da lunedì 11. Lasuonerà per ladell’infanzia più lae la seconda delle elementari. Dal 182021 riprenderanno invece le classiria rimanenti. Dal 252021 lasecondaria. per quest’ordine di studio se ne parla lunedì 25. Ecco ildei rientri ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola arriva Scuola, arriva il calendario della Regione Campania: prima campanella l'11 gennaio anteprima24.it Scuola Morvillo, arriva l’open day

MONREALE, 5 gennaio – Anche quest’anno l’istituto comprensivo statale “Francesca Morvillo” intende realizzare il tradizionale momento dedicato all’open day.

Scuola Roma, fonti prefettura: "Ingresso alle 8 per 60% studenti"

Orari differenziati per l'ingresso nelle scuole di Roma, ok alle lezioni ridotte a 50 minuti, ipotesi tamponi ai prof senza prescrizione, proroga delle due fasce di orario dei negozi oltre all'arrivo ...

