Screening di massa ad Amalfi: tutti negativi gli alunni ed i familiari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid-19: nuovi contagi in 7 comuni salernitani, la mappa dei casi 5 gennaio 2021 Covid-19: a Pagani in media 10 positivi al giorno, contagiato un assessore a Castellabate 5 gennaio 2021 tutti ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Covid-19: nuovi contagi in 7 comuni salernitani, la mappa dei casi 5 gennaio 2021 Covid-19: a Pagani in media 10 positivi al giorno, contagiato un assessore a Castellabate 5 gennaio 2021...

jessyesalvatore : @vitalbaa @RobertoBurioni Burioni non può essere al corrente di tutto ciò che succede in Italia. Nel mio paese ci s… - GiulianaCavall9 : @sologiuma @MilkoSichinolfi Non è possibile identificare gli asintomatici se non con uno screening di massa, ma que… - lanuovariviera : Screening di massa, oggi 2972 tamponi a San Benedetto. Otto i casi positivi - infoitsalute : Fano, dall'8 gennaio screening di massa anti-Covid-19 su tutto il territorio - v_senigallia : Montemarciano: lo screening di massa è dal 20 al 22 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Screening massa Covid: screening massa a Fano e Comuni vicini da 8 gennaio Agenzia ANSA Tag: tamponi covid

tamponi covid Notizie. Tutte le News aggiornate in tempo reale su tamponi covid. Ultime notizie tamponi covid da abruzzo.cityrumors.it.

Didattica a distanza alle superiori fino al 31 gennaio, Acquaroli firma l'ordinanza: "È stata una scelta combattuta e difficile"

2' di lettura 05/01/2021 - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, come annunciato, ha firmato oggi l’ordinanza per far proseguire fino al 31 gennaio la didattica a distanza al 100% ne ...

tamponi covid Notizie. Tutte le News aggiornate in tempo reale su tamponi covid. Ultime notizie tamponi covid da abruzzo.cityrumors.it.2' di lettura 05/01/2021 - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, come annunciato, ha firmato oggi l’ordinanza per far proseguire fino al 31 gennaio la didattica a distanza al 100% ne ...