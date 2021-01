Scontro sul ritorno a scuola: Elementari e Medie riaprono il 7 gennaio, le Superiori l'11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole Elementari e Medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio . Le scuole Superiori riapriranno, al 50%, lunedì 11 gennaio . Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Alla... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuoleriapriranno regolarmente giovedì 7. Le scuoleriapriranno, al 50%, lunedì 11. Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Alla...

Advertising

Azione_it : #Azione è nata per affermare un nuovo modo di fare politica, basato sul buon governo e il pragmatismo. Il 2021 è l'… - LucianoCaveri : In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tu… - domingonarvaez1 : RT @repubblica: In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tutta l'It… - repubblica : In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tu… - Silay37838988 : @Ferrarelle96 #gfvip È vero, io capisco che stare chiusi in casa ci sia lo scontro, io lo avevo con le mie ex coinq… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sul In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-... la Repubblica L'epica Battaglia d'Inghilterra: mai la sorte di così tanti fu nelle mani di così pochi

Tra agosto e settembre del 1940 lo scontro mortale era tutto tra una Luftwaffe carica di vittorie e il centro di comando degli aerei da caccia inglesi, gli Hurricane e Spitfire che per la loro velocit ...

Le regioni si dividono sul rientro in classe Ma l’Iss avverte: la scuola è un posto sicuro

L’Istituto superiore di sanità: "Solo il 2% dei focolai si è sviluppato tra gli studenti. Servono precauzioni e tracciamento rapido". Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Campania fanno slittare a ...

Tra agosto e settembre del 1940 lo scontro mortale era tutto tra una Luftwaffe carica di vittorie e il centro di comando degli aerei da caccia inglesi, gli Hurricane e Spitfire che per la loro velocit ...L’Istituto superiore di sanità: "Solo il 2% dei focolai si è sviluppato tra gli studenti. Servono precauzioni e tracciamento rapido". Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Campania fanno slittare a ...