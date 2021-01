Scivola per 110 metri nelle cascate Victoria | lo scatto prima dell’attimo fatale

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo quanto riferito la vittima sarebbeta sulle pietre precipitando nella cascata per quasi 110dinanzi agli occhi dell’amica il giorno il capodanno E’ stato immortalato in unopochi secondidi morire Roy George Tinashe Dikinyay, il turista 40enne precipitato nella. L’incidente è avvenuto il giorno di capodanno dinanzi agli occhi della migliore amica che si trovava con lui per una gita nel parco situato nell’Africa centrale. Ad una testata locale un testimone ha dichiarato: “Siamo stati allertati dall’urlo della donna che ci ha detto che erato ed era caduto”. Difficoltà nel recupero del corpo L’uomo si trovava imprudentemente proprio a ridosso di quella che viene definita la “danger zone” o “danger ...