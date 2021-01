Sci alpino, Lisa Grill vince il secondo superG di Zinal di Coppa Europa, italiane fuori dalla top10 (Di martedì 5 gennaio 2021) Lisa Grill si è aggiudicata il superGigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa femminile di sci alpino 2020-2021. L’austriaca ha chiuso la prova con il tempo complessivo di 1:10.83, rifilando 34 centesimi alla sua connazionale Christina Ager, mentre fa loro compagnia sul podio la svizzera Rahel Kopp con un distacco di 58 centesimi. Quarta posizione per la sua connazionale Stephanie Jenal a due soli centesimi, quinta per l’austriaca Julia Scheib a 72 centesimi, mentre è sesta l’elvetica Jasmina Suter a 75. dalla settima posizione dell’austriaca Christine Scheyer i distacchi iniziano a farsi pesanti, dato che il gap sale a 1.23. Ottava la slovena Marusa Ferk a 1.35, nona l’austriaca Sabrina Maier a 1.44, mentre completa la ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021)si è aggiudicata iligante di(Svizzera) valevole per lafemminile di sci2020-2021. L’austriaca ha chiuso la prova con il tempo complessivo di 1:10.83, rifilando 34 centesimi alla sua connazionale Christina Ager, mentre fa loro compagnia sul podio la svizzera Rahel Kopp con un distacco di 58 centesimi. Quarta posizione per la sua connazionale Stephanie Jenal a due soli centesimi, quinta per l’austriaca Julia Scheib a 72 centesimi, mentre è sesta l’elvetica Jasmina Suter a 75.settima posizione dell’austriaca Christine Scheyer i distacchi iniziano a farsi pesanti, dato che il gap sale a 1.23. Ottava la slovena Marusa Ferk a 1.35, nona l’austriaca Sabrina Maier a 1.44, mentre completa la ...

