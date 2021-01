Sci alpino, i convocati dell’Italia per lo slalom di Zagabria: c’è Vinatzer, rientrano Razzoli e Sala (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile in programma domani, mercoledì 6 dicembre, con lo slalom speciale di Zagabria. Si tratta della terza gara stagionale del circuito maggiore tra i rapid gates, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista schierando complessivamente sette atleti. Da segnalare in particolare il ritorno in Coppa del Mondo con la squadra azzurra del campione olimpico Giuliano Razzoli e di Tommaso Sala. Gli altri slalomisti italiani presenti domani in Croazia saranno Alex Vinatzer (reduce dal 3° posto di Madonna di Campiglio), Manfred Moelgg, Stefano Gross, Federico Liberatore e Simon Maurberger. Il movimento nostrano vanta due successi all’attivo sulla collina Sljeme: il primo nel 2010 con ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2020-2021 di scimaschile in programma domani, mercoledì 6 dicembre, con lospeciale di. Si tratta della terza gara stagionale del circuito maggiore tra i rapid gates, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista schierando complessivamente sette atleti. Da segnalare in particolare il ritorno in Coppa del Mondo con la squadra azzurra del campione olimpico Giulianoe di Tommaso. Gli altriisti italiani presenti domani in Croazia saranno Alex(reduce dal 3° posto di Madonna di Campiglio), Manfred Moelgg, Stefano Gross, Federico Liberatore e Simon Maurberger. Il movimento nostrano vanta due successi all’attivo sulla collina Sljeme: il primo nel 2010 con ...

PaoloBMb70 : RT @RaiSport: A #Zagabria paletti stretti per gli uomini ?? Le condizione #meteo potrebbero rendere più impegnativo del solito il tracciato… - fenomenogabry : A Zagabria paletti stretti per gli uomini - Rai Sport - OA_Sport : Sci alpino, Lisa Grill vince il secondo superG di Zinal di Coppa Europa, italiane fuori dalla top10 - RaiSport : A #Zagabria paletti stretti per gli uomini ?? Le condizione #meteo potrebbero rendere più impegnativo del solito il… - Campioni_cn : Sci alpino: Corrado Barbera terzo nello Slalom FIS di Bardonecchia -