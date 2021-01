Scalea (Cosenza) – Distrutto stabilimento balneare da un incendio doloso

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Unsulle cui cause sono in corso accertamenti, ma non si esclude la matrice dolosa, ha completamentealle prime luci dell’alba, unodi. Il fatto è avvenuto in via Ruggero Lauria della località turistica dell’Alto Tirreno cosentino. Le fiamme hanno mandato in fumo la struttura in legno e lamierato