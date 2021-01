Sbarchi dei migranti, su Spagna e Italia il maggior peso anche nel 2020. L’Europa si volta dall’altra parte (Di martedì 5 gennaio 2021) Si continua con l'accoglienza costosa e indiscriminata mentre tantissimi Italiani temono per il posto di lavoro, centinaia di migliaia di attività produttive rischiano di cessare a causa dei guasti provocati dalle chiusure indiscriminate e prolungate del governo, più che per il Covid-19 Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Si continua con l'accoglienza costosa e indiscriminata mentre tantissimini temono per il posto di lavoro, centinaia di migliaia di attività produttive rischiano di cessare a causa dei guasti provocati dalle chiusure indiscriminate e prolungate del governo, più che per il Covid-19

matteosalvinimi : E ti pareva... Anno nuovo, vecchi sbarchi, la pacchia continua. P.s. La notizia non la troverete nelle homepage de… - Fontana3Lorenzo : In un anno, sbarchi triplicati, con la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo, che non proviene da zone di gu… - FirenzePost : Sbarchi dei migranti, su Spagna e Italia il maggior peso anche nel 2020. L’Europa si volta dall’altra parte - clamax5 : RT @MarkoPisellonio: @___Claudias___ @CorradoGamba @cstdmn L apoiattimento su posizioni più immigrazioniste e filo ue del m5s ne hanno segn… - vaticannews_it : #5gennaio 'Si fermino i respingimenti dei #migranti, il 2021 sia l’anno della svolta', l'appello dell'arcivescovo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi dei Sbarchi dei migranti, su Spagna e Italia il maggior peso anche nel 2020. L’Europa si volta dall? ... Firenze Post E’ boom del video on demand, un 2021 di novità

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - E' una tendenza già consolidata da anni quella della crescita delle piattaforme streaming e la pandemia, con l'aumento della fruizione dei contenuti nelle mura di casa dovuta a ...

VIDEO / San Benedetto: Epifania a Ragnola, parte la caccia al tesoro

SAN BENEDETTO - Un viaggio dalla Terra Santa a San Benedetto del Tronto, uno sbarco ed un iniziale disorientamento. Il legame dei Re Magi con la città ...

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - E' una tendenza già consolidata da anni quella della crescita delle piattaforme streaming e la pandemia, con l'aumento della fruizione dei contenuti nelle mura di casa dovuta a ...SAN BENEDETTO - Un viaggio dalla Terra Santa a San Benedetto del Tronto, uno sbarco ed un iniziale disorientamento. Il legame dei Re Magi con la città ...