Sassuolo-Genoa (6 gennaio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 5 gennaio 2021) Si può dire che il Sassuolo non è ancora pronto a fare il salto di qualità affrontando le squadre di alta classifica? Il dubbio viene guardando le due nette sconfitte rimediate dagli uomini di De Zerbi contro Milan e Atalanta ma l’obiettivo Europa League rimane concreto e al Mapei Stadium arriva il Genoa che dal InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 5 gennaio 2021) Si può dire che ilnon è ancora pronto a fare il salto di qualità affrontando le squadre di alta classifica? Il dubbio viene guardando le due nette sconfitte rimediate dagli uomini di De Zerbi contro Milan e Atalanta ma l’obiettivo Europa League rimane concreto e al Mapei Stadium arriva ilche dal InfoBetting: Scommesse Sportive e

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - MatteoPedrosi : Prime mosse #Toro: per l'attacco piacciono ???? #Kouamé (c'è anche il Genoa) e ???? #Defrel (richiesta Sassuolo alta).… - pianetagenoa : Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni per la Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport - - infobetting : Sassuolo-Genoa (6 gennaio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Fantatweet2 : #Caputo: Il Genoa è finalmente squadra, sopratutto in difesa, mentre il Sassuolo si è sciolto nelle ultime partite.… -