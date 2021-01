Sassari | ricoverato per Covid il boss di camorra Alfonso Annunziata

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper-19 nel reparto Malattie infettive dell’Aou diildi, 64 anni, nato a Boscoreale e noto come “Fonz’a calabrese”. A riportarlo è l’Ansa, che specifica che ilè in terapia sub-intensiva, in una camera ad alto contenimento e videosorvegliata.è stato condannato nel 2016 a 23 anni di reclusione per traffico di cocaina dall’Olanda e dal Sud America, ed ora sta scontando la sua pena nel carcere di Nuchis, a Tempio Pausania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

