“Santissima Annunziata” di Taranto | il malato in ambulanza sedici ore | dal pomeriggio all’alba Nell' ospedale del capoluogo e in quello di Martina Franca seri problemi ieri

Dalle 13,40 di ieri alle 5,40 odierne. Minuto più minuto meno. L'ammalato è rimasto in ambulanza per circa sedici ore prima che gli addetti potessero sbarellare per condurlo all'interno del pronto soccorso del "Santissima Annunziata". L'ospedale di Taranto, con numerosi pazienti non Covid in attesa Nelle ambulanze, e quello di Martina Franca hanno avuto seri problemi di questo genere. problemi che riguardano organizzazione del personale e i posti letto, tutto ciò generato dalla situazione di emergenza per il corona virus.

