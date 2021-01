Sanremo 2021, indiscrezioni: Giovanna Civitillo affianca Amadeus (Di martedì 5 gennaio 2021) Il countdown verso Sanremo 2021, nuove indiscrezioni in vista dell’edizione in arrivo: Giovanna Civitillo affianca Amadeus. Nei giorni scorsi, Amadeus – conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 – in conferenza stampa per presentare l’appuntamento di fine anno con L’anno che verrà aveva annunciato i primi nomi per quanto concerne gli ospiti della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 gennaio 2021) Il countdown verso, nuovein vista dell’edizione in arrivo:. Nei giorni scorsi,– conduttore e direttore artistico del Festival di– in conferenza stampa per presentare l’appuntamento di fine anno con L’anno che verrà aveva annunciato i primi nomi per quanto concerne gli ospiti della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Sanremo, boom di #contagi in #Rsa. Chiesti anche infermieri da Tunisi. #ANSA #covid #pandemia - SkySport : Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso - rockolpoprock : Sanremo 2021 Achille Lauro ospite tutte le sere. Amadeus: 'Sta preparando cose meravigliose' - CaligaraAnna : RT @ImolaOggi: Il dubbio è che importino temporaneamente infermieri dalla Tunisia per non assumere italiani a tempo indeterminato. https:/… - riviera24 : Sanremo, l’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala: la programmazione dal 7 gennaio -