SanPa non emette sentenze. Il racconto è imparziale, le testimonianze drammatiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è semplice parlare di “SanPa”, Luci e Tenebre di San Patrignano, la docuserie in cinque episodi uscita su Netflix, senza rischiare di farne un’ennesima recensione. Di sicuro è il risultato di un lavoro coraggioso, che ricostruisce in maniera fedele, con testimonianze e documenti (diversi gli inediti) dell’epoca, la storia della più grande comunità di recupero di tossicodipendenti d’Europa. Un viaggio che nello stile, grazie all’ordine narrativo e al suo montaggio, evoca quello di una delle migliori docu-fiction internazionali. Si può dire che la docuserie è fatta molto bene e promette fin dall’inizio di tenere incollati allo schermo. Quando la piaga dell’eroina divenne incontrollabile, a cavallo tra gli anni 70 e 80, lo Stato si ritrovò impreparato. In quel momento nacquero le comunità terapeutiche. La più conosciuta, San Patrignano, fondata da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Non è semplice parlare di “”, Luci e Tenebre di San Patrignano, la docuserie in cinque episodi uscita su Netflix, senza rischiare di farne un’ennesima recensione. Di sicuro è il risultato di un lavoro coraggioso, che ricostruisce in maniera fedele, cone documenti (diversi gli inediti) dell’epoca, la storia della più grande comunità di recupero di tossicodipendenti d’Europa. Un viaggio che nello stile, grazie all’ordine narrativo e al suo montaggio, evoca quello di una delle migliori docu-fiction internazionali. Si può dire che la docuserie è fatta molto bene e promette fin dall’inizio di tenere incollati allo schermo. Quando la piaga dell’eroina divenne incontrollabile, a cavallo tra gli anni 70 e 80, lo Stato si ritrovò impreparato. In quel momento nacquero le comunità terapeutiche. La più conosciuta, San Patrignano, fondata da un ...

stanzaselvaggia : “Avevo proposto un’altra storia a Netflix, ma non l’hanno presa. Così ho pensato a SanPa”. Ecco come è nata la docu… - fattoquotidiano : SANPA Forse, senza l’ambizione di Muccioli, San Patrignano non sarebbe mai esistita. Forse le catene alle caviglie… - NetflixIT : Alla fine degli anni '70 ha inizio una storia che non smetterà mai di farci discutere. #SanPa: Luci e Tenebre di Sa… - pipposchitt : RT @ilfattoblog: SANPA 'Gli autori non danno giudizi ma si affidano alla voce degli ex ospiti' #sanpatrignano #Netflix - GiuliaMengolini : Ho finito di vedere #SanPa qualche ora fa e non riesco a pensare ad altro. Costringe ad arrovellarsi sui confini de… -