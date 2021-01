Sandra Milo sconcertata: “Mi tocca visualizzare foto di peni, roba da matti” (Di martedì 5 gennaio 2021) Da qualche mese Sandra Milo è sbarcata sui social dove, a quanto pare, riceve numerosi messaggi di signori e giovanotti a diro poco intraprendenti. L’attrice, sulla carta d’identità segna 87 anni, è stata per molti anni considerata una vera icona di bellezza e seduzione, un fascino che ha conquistato negli anni da Federico Fellini a Bettino Craxi fino ai suoi quattro matrimoni. Ancora oggi è circondata da una schiera di corteggiatori che in privato però sembrano spingersi oltre con l’invio di foto hard: “Sandra sei bellissima, sempre sexy. Comunque mi presento ho 45 anni, vivo e lavoro a Roma come tecnico telefonico. Alto 1,70, peso 70-75, hobby musica e sport”, si legge in un messaggio pubblicato dall’attrice nelle stories di Instagram. Un corteggiamento garbato, in questo caso, a cui l’attrice risponde mettendo però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Da qualche meseè sbarcata sui social dove, a quanto pare, riceve numerosi messaggi di signori e giovanotti a diro poco intraprendenti. L’attrice, sulla carta d’identità segna 87 anni, è stata per molti anni considerata una vera icona di bellezza e seduzione, un fascino che ha conquistato negli anni da Federico Fellini a Bettino Craxi fino ai suoi quattro matrimoni. Ancora oggi è circondata da una schiera di corteggiatori che in privato però sembrano spingersi oltre con l’invio dihard: “sei bellissima, sempre sexy. Comunque mi presento ho 45 anni, vivo e lavoro a Roma come tecnico telefonico. Alto 1,70, peso 70-75, hobby musica e sport”, si legge in un messaggio pubblicato dall’attrice nelle stories di Instagram. Un corteggiamento garbato, in questo caso, a cui l’attrice risponde mettendo però ...

