Sandra Milo riceve proposte oscene sui social: «Ecco le foto che mi mandano gli uomini» (Di martedì 5 gennaio 2021) «Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie». Così nelle sue stories su Instagram, Sandra Milo denuncia di ricevere proposte di incontro e di conoscenza da parte di “fan”. E poi ribadisce ancora una volta di non essere minimamente interessata ad approfondire questo genere di contatti. «Non sono interessata a conoscere uomini né qui né nella vita reale – scrive la Milo – al di là dello scambio amichevole che ho con i miei follower». Sandra Milo: «Sono sbigottita» A corredo del commento, l’attrice posta il messaggio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) «Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui, ma non sono interessata a conoscere! Grazie». Così nelle sue stories su Instagram,denuncia diredi incontro e di conoscenza da parte di “fan”. E poi ribadisce ancora una volta di non essere minimamente interessata ad approfondire questo genere di contatti. «Non sono interessata a conoscerené qui né nella vita reale – scrive la– al di là dello scambio amichevole che ho con i miei follower».: «Sono sbigottita» A corredo del commento, l’attrice posta il messaggio ...

Leaderdelsettor : RT @provolinob: Aiuto ma c’è gente che manda cazzi in DM a Sandra Milo ?????? - Mr_Torax : RT @provolinob: Aiuto ma c’è gente che manda cazzi in DM a Sandra Milo ?????? - piccoleeett : RT @senzalattosio: Sandra Milo dopo aver ricevuto le fotocazzo in dm *block ala whatsapp block ala facebook block tilifunet block ala insta… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Sandra Milo choc: «Su Instagram gli uomini mi mandano foto porno. Roba da matti» - EXPLICIVT : RT @provolinob: Aiuto ma c’è gente che manda cazzi in DM a Sandra Milo ?????? -