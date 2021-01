San Patrignano: Gasparri, ‘siamo stati con Muccioli allora e lo saremo sempre’ (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Noi che abbiamo conosciuto Muccioli e che siamo stati tantissime volte a San Patrignano conosciamo la verità di quella storia. Ventiseimila ragazzi sono passati per quella comunità e sono tornati alla vita. Sono diventati padri e madri di figli che non sarebbero mai nati. Sono tornati ad essere figli di padri e madri che li avevano persi. Una storia che racconta soltanto alcune pagine difficili e trascura tutto il bene che è stato fatto non è una storia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Noi che abbiamo conosciutoe che siamotantissime volte a Sanconosciamo la verità di quella storia. Ventiseimila ragazzi sono passati per quella comunità e sono tornati alla vita. Sono diventati padri e madri di figli che non sarebbero mai nati. Sono tornati ad essere figli di padri e madri che li avevano persi. Una storia che racconta soltanto alcune pagine difficili e trascura tutto il bene che è stato fatto non è una storia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia MaurizioL'articolo proviene da Ildenaro.it.

