San Antonio Spurs | infortunio per Derrick White

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’inizio di stagione deglinon è stato certamente esaltante ed ora ha iniziato a piovere sul bagnato:ha subito la frattura a un dito del piede, lo stesso dito che gli aveva impedito di partecipare al training camp e gli aveva fatto saltare questo inizio di stagione. Il giocatore resterà fuori fino a tempo indeterminato, vera e propria tegola per coach Popovich che punta tantissimo sul giocatore tanto da averlo portato con se ai mondiali in Cina.ha prolungato questa estate il suo contratto: quadriennale da 70 milioni. Lorenzo Mundi Photo Credit per ulteriori aggiornamenti sul mondo del basket, clicca quiseguici sulla nostra pagina Facebookper tutte le news iscriviti a Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.