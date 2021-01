Samsung Galaxy S21, il top di gamma sarà presentato il 14 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 14 gennaio è la data scelta da Samsung per annunciare la nuova serie top di gamma Galaxy S21. Il produttore ha così confermato le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi che vedevano la presentazione anticipata di un mese rispetto al tradizionale appuntamento di febbraio. La presentazione si svolgerà in diretta streaming a causa della pandemia che impedisce ancora di tenere eventi in presenza. La protagonista indiscussa sarà sicuramente la nuova famiglia di smartphone ma non sono escluse altre soprese. Samsung non ha rilasciato dettagli ufficiali. Dall’immagine teaser si intravede quello che sarà il modulo fotografico, composto da tre sensori. I modelli in arrivo dovrebbero essere tre: Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Stando alle voci circolate, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 14è la data scelta daper annunciare la nuova serie top diS21. Il produttore ha così confermato le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi che vedevano la presentazione anticipata di un mese rispetto al tradizionale appuntamento di febbraio. La presentazione si svolgerà in diretta streaming a causa della pandemia che impedisce ancora di tenere eventi in presenza. La protagonista indiscussasicuramente la nuova famiglia di smartphone ma non sono escluse altre soprese.non ha rilasciato dettagli ufficiali. Dall’immagine teaser si intravede quello cheil modulo fotografico, composto da tre sensori. I modelli in arrivo dovrebbero essere tre:S21, S21+ e S21 Ultra. Stando alle voci circolate, ...

