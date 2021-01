Samsung Galaxy Note 20 5G in offerta su Amazon con 264 euro di sconto (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo smartphone professionale top gamma Samsung Galaxy Note 20 5G è disponibile su Amazon con un forte sconto di 233 euro, che contribuisce a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 1000 euro, precisamente da 1079 euro a 815. Si tratta ovviamente pur sempre di un prezzo elevato e non alla portata di tutti, ma decisamente non superiore a quello di tanti altri top gamma che però non offrono i vantaggi di cui gode questo smartphone, ossia presenza del pennino, software e app sviluppate ad hoc per facilitare la produttività. Galaxy Note 20 5G ospita al suo interno il processore octa-core Samsung Exynos 990, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. La parte frontale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo smartphone professionale top gamma20 5G è disponibile sucon un fortedi 233, che contribuisce a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 1000, precisamente da 1079a 815. Si tratta ovviamente pur sempre di un prezzo elevato e non alla portata di tutti, ma decisamente non superiore a quello di tanti altri top gamma che però non offrono i vantaggi di cui gode questo smartphone, ossia presenza del pennino, software e app sviluppate ad hoc per facilitare la produttività.20 5G ospita al suo interno il processore octa-coreExynos 990, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. La parte frontale ...

risparmiaonlin : ?? OFFERTA BOMBA! Samsung Galaxy M51 - Smartphone 6.7' Super AMOLED 128GB Espandibili RAM 6 GB 4G Dual Sim [Versione… - TuttoAndroid : Soltanto Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe supportare la Micro SD #galaxys21 #samsung - hrthkenpachi : @officialwisermy A. Samsung Galaxy Note 20 ultra B. Google Pixel 5 C. Iphone 12 pro max - CouponOfferte : #5gennaio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Samsung Galaxy M51, Smartphone, Display 6.7' Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB… - GQitalia : Uh uh abbiamo scoperto come sarà il nuovo top di gamma Samsung ?????? -