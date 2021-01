Samantha in lacrime dopo lo scontro con Antonella: “Se parlavo del tumore” (Di martedì 5 gennaio 2021) dopo il duro scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, la gieffina è scoppiata in lacrime con i ragazzi rivelando alcune cose personali Le parole offensive usate da Antonella Elisa su Samantha De Grenet hanno scatenato i social. Nessuno ha sorriso per le battutine dell’opinionista e tanto meno nessuno le ha trovate di buon L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 5 gennaio 2021)il durotraElia eDe Grenet, la gieffina è scoppiata incon i ragazzi rivelando alcune cose personali Le parole offensive usate daElisa suDe Grenet hanno scatenato i social. Nessuno ha sorriso per le battutine dell’opinionista e tanto meno nessuno le ha trovate di buon L'articolo Curiosauro.

pascalpanico : RT @zazoomblog: Samantha De Grenet in lacrime dopo le offese di Antonella Elia “ho avuto un tumore” - #Samantha #Grenet #lacrime #offese… - infoitcultura : Le lacrime di Samantha De Grenet: 'Ci sono rimasta male' - infoitcultura : Samantha De Grenet in lacrime dopo le offese di Antonella Elia “ho avuto un tumore” - infoitcultura : GF Vip, Samantha De Grenet in lacrime per il suo dramma - zazoomblog : Samantha De Grenet in lacrime dopo le offese di Antonella Elia “ho avuto un tumore” - #Samantha #Grenet #lacrime… -