Samantha De Grenet “Regina del gorgonzola” | ecco lo spot citato da Antonella Elia durante la litigata di ieri sera

Leggi su trendit

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non gliele ha mandata a dire l’opinionista del Grande Fratello Vip 5,, a una delle concorrenti del reality,De. Nel corso della puntata di, lunedì 4 gennaio,ha avuto la possibilità di entrare nella casa e parlare face to face con. E i paroloni non sarebbero certo mancati. La furia dellasarebbe stata scatenata da un commento diDein una puntata precedente, definendo launa “imbecille”. Apriti cielo. Non appena si sono trovate di fronte,avrebbe vomitato il suo risentimento nei confronti della concorrente: Complimenti, sei ...