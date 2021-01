Salvini, quello che voleva le piste di sci aperte, contesta il governo sul Covid: 'Non si va avanti così' (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha parlato l'uomo dei selfie senza mascherina, del chiudere tutto, riaprire tutto e, soprattutto, il paladino degli evasori fiscali e dei furbetti degli abusi edilizi e qualsiasi altro caso di abusi. ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha parlato l'uomo dei selfie senza mascherina, del chiudere tutto, riaprire tutto e, soprattutto, il paladino degli evasori fiscali e dei furbetti degli abusi edilizi e qualsiasi altro caso di abusi. ...

Renzoseccia : RT @pfmajorino: Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste ore... S… - lucatinucci : @ItaliaViva @ivanscalfarotto Umiliare gli alleati non porta da nessuna parte. Ovvero, porta Salvini e Meloni. È quello che volete realmente? - PES_PoA : RT @pfmajorino: Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste ore... S… - pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - binottofranco : RT @CarloneDaniela: ++A TESTA ALTA++ Salvini attacca la Raggi ?? e lei: ma tu non sei quello di Roma ladrona? Io i conti li metto in ordin… -