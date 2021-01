Salvini attacca il Governo: “Siamo alla follia, pensano alle poltrone e non alla scuola” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Siamo alla follia. Abbiamo al Governo gente che, invece di preoccuparsi della salute, di mandare i medici promessi, di mandare le siringhe giuste per fare i vaccini, di mandare i nostri figli a scuola e di dire agli imprenditori quando riaprono, fanno giochini partitici per le poltrone, per accontentare Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti”. E’ questa la dura accusa al Governo scagliata dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della sua visita all’ospedale Fiera a Milano. Il senatore se la prende con i membri dell’esecutivo che stanno pensando alle poltrone con continui litigi, come per esempio nel corso dell’ultima riunione per dar via al nuovo decreto-legge: “Abbiamo 8 milioni di studenti che ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) “. Abbiamo algente che, invece di preoccuparsi della salute, di mandare i medici promessi, di mandare le siringhe giuste per fare i vaccini, di mandare i nostri figli ae di dire agli imprenditori quando riaprono, fanno giochini partitici per le, per accontentare Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti”. E’ questa la dura accusa alscagliata dal leader della Lega, Matteo, nel corso della sua visita all’ospedale Fiera a Milano. Il senatore se la prende con i membri dell’esecutivo che stanno pensandocon continui litigi, come per esempio nel corso dell’ultima riunione per dar via al nuovo decreto-legge: “Abbiamo 8 milioni di studenti che ...

JohSogos : RT @ilgiornale: Il messaggio lanciato da Salvini appare chiaro: il governo, dilaniato da liti interne, non sembra più essere in grado di op… - FuoriIncuboUe : - binottofranco : RT @CarloneDaniela: ++A TESTA ALTA++ Salvini attacca la Raggi ?? e lei: ma tu non sei quello di Roma ladrona? Io i conti li metto in ordin… - Luise27714673 : RT @CarloneDaniela: ++A TESTA ALTA++ Salvini attacca la Raggi ?? e lei: ma tu non sei quello di Roma ladrona? Io i conti li metto in ordin… - mariarosaconca1 : RT @CarloneDaniela: ++A TESTA ALTA++ Salvini attacca la Raggi ?? e lei: ma tu non sei quello di Roma ladrona? Io i conti li metto in ordin… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacca Salvini attacca il governo: "Impossibile andare avanti così" ilGiornale.it Salvini attacca il Governo: “Siamo alla follia, pensano alle poltrone e non alla scuola”

Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Governo: "Siamo alla follia, pensano alle poltrone e non alla scuola" ...

Salvini attacca il governo: "Impossibile andare avanti così"

Il messaggio lanciato da Salvini appare chiaro: il governo, dilaniato da liti interne, non sembra più essere in grado di operare per il bene del Paese ...

Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Governo: "Siamo alla follia, pensano alle poltrone e non alla scuola" ...Il messaggio lanciato da Salvini appare chiaro: il governo, dilaniato da liti interne, non sembra più essere in grado di operare per il bene del Paese ...