Salerno Letteratura tra 41 Festival culturali per celebrare Dante Alighieri

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiè tra i 41di tutta Italia, da Milano a Taormina, in prima linea perin occasione dei settecento anni della sua morte. “Piazza. #inrete” è un progetto condiviso, sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazionische istituito dal Mibact e si inserisce tra le più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio all’autore della Divina Commedia. Iitaliani, che svolgono da anni un ruolo fondamentale nella vita culturale del nostro Paese, uniscono le loro esperienze nella convinzione che insieme si possa essere più forti e si possa costruire un modello di condivisione e di “rete” che faccia convergere le ...

ottopagine : Anche Salerno Letteratura celebra Dante Alighieri #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Letteratura

Salernonotizie.it

Stampa Salerno Letteratura è tra i 41 festival di tutta Italia, da Milano a Taormina, in prima linea per celebrare Dante Alighieri in occasione dei settecento anni della sua morte. “Piazza Dante. #Fes ...StampaUsare gli antinfiammatori appena sale la febbre potrebbe impedire all’infiammazione da coronavirus di degenerare in polmonite interstiziale. A riprendere l’argomento è Libero, venuto in possesso ...