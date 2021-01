Romina Power commossa: il regalo che ha ricevuto è bellissimo (Di martedì 5 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power è letteralmente commossa dopo aver ricevuto un regalo davvero stupendo: ma chi gliel’ha fatto? La foto: è bellissimo. Romina Power ha ricevuto un regalo bellissimo e commovente che ha letteralmente fatto impazzire il web. In pochi se lo sarebbero mai aspettati eppure, come sappiamo, è tutto vero: ecco la bellissima foto che ha Leggi su youmovies (Di martedì 5 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è letteralmentedopo averundavvero stupendo: ma chi gliel’ha fatto? La foto: èhaune commovente che ha letteralmente fatto impazzire il web. In pochi se lo sarebbero mai aspettati eppure, come sappiamo, è tutto vero: ecco la bellissima foto che ha

Advertising

GC15091963 : @capricorn1810 I Romina Power Vs Albano della politica nostra. Alfioooo semo messi maleeee!! - blissfvlxpocky : comunque fino a qualche ora fa piangevo come non mai e ora canto felicità di albano e romina power - PasqualeMarro : Romina Power si commuove e condivide sui social il motivo - VanDerSara_1 : @HuertDeAuteuil Vengo con te, se mi prometi che ascoltiamo anche Romina Power e facciano i balletti - GammaStereoRoma : Romina Power - Una Canzone Complice -