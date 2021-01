Roma, squadra a Crotone senza Fonseca: infezione gastroenterica per il tecnico (Di martedì 5 gennaio 2021) Non partirà per Crotone, il tecnico della Roma Paulo Fonseca.Raggiungerà Crotone senza il proprio allenatore la formazione giallorosa che, nella giornata di domani, affronterà i pitagorici nella sfida valida per la 16^ giornata di Serie A. L'allenatore, infatti, nelle scorse ore ha accusato un problema gastroenterico che ha impedito la sua partenza verso Crotone. Un'assenza confermata dal video diffuso dal club capitolino all'arrivo della squadra in aeroporto, in cui non compare l'allenatore. Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Non partirà per, ildellaPaulo.Raggiungeràil proprio allenatore la formazione giallorosa che, nella giornata di domani, affronterà i pitagorici nella sfida valida per la 16^ giornata di Serie A. L'allenatore, infatti, nelle scorse ore ha accusato un problema gastroenterico che ha impedito la sua partenza verso. Un'asconfermata dal video diffuso dal club capitolino all'arrivo dellain aeroporto, in cui non compare l'allenatore.

