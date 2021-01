Roma, il nuovo d.g. è positivo. Negativo per Fonseca, va a Crotone (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma in ansia da coronavirus. Nella serata di oggi è emersa infatti la positività del nuovo direttore generale dell'area sportiva Tiago Pinto. Sbarcato ieri a Fiumicino il portoghese è stato oggi a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 gennaio 2021)in ansia da coronavirus. Nella serata di oggi è emersa infatti la positività deldirettore generale dell'area sportiva Tiago Pinto. Sbarcato ieri a Fiumicino il portoghese è stato oggi a ...

OfficialASRoma : ?? Nel 2020 ci siete mancati tantissimo. Non vediamo l'ora di poter sentire di nuovo il vostro calore in ogni partit… - virginiaraggi : Consegneremo presto due nuovi spazi alla città. Sono stati resi noti i progetti classificati ai primi 5 posti in gr… - virginiaraggi : Ripartiamo dalla bellezza. Il Capodanno di Roma 2021 è 'Oltre tutto'. Aspettiamo il nuovo anno insieme: alle 22 seg… - CentiTiberio : RT @CarloneDaniela: ++A TESTA ALTA++ È stato pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale d… - Obiettiv0 : RT @Paolo__Ferrara: #LaRaggiNunSeTocca perchè a Roma ha fatto più strade degli antichi romani (lo dico di nuovo). ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovo Roma, la New Balance vicina alla firma: ecco la situazione Corriere dello Sport.it Covid: Roma; Thiago Pinto di nuovo positivo

(ANSA) – ROMA, 05 GEN – Thiago Pinto è di nuovo positivo al Covid-19. Il general manager della Roma oggi si è sottoposto a due tamponi risultando negativo al rapido, ma positivo al molecolare. Lavora ...

Roma, Tiago Pinto di nuovo positivo al Coronavirus

ROMA - Tiago Pinto è di nuovo positivo al Coronavirus. Il dirigente della Roma si è sottoposto a due tamponi ed è risultato prima negativo al rapido e poi positivo al molecolare. Tiago Pinto, che ...

(ANSA) – ROMA, 05 GEN – Thiago Pinto è di nuovo positivo al Covid-19. Il general manager della Roma oggi si è sottoposto a due tamponi risultando negativo al rapido, ma positivo al molecolare. Lavora ...ROMA - Tiago Pinto è di nuovo positivo al Coronavirus. Il dirigente della Roma si è sottoposto a due tamponi ed è risultato prima negativo al rapido e poi positivo al molecolare. Tiago Pinto, che ...