Roma, il bambino impazzisce di gioia per la maglia di Dzeko e il calciatore decide di incontrarlo. Il video sui social della società

Il suo video mentre scartava, emozionatissimo, la maglietta dell'attaccante giallorosso Edin Dzeko era stato condiviso sui profili social della Roma e in poche ore aveva collezionato migliaia di commenti e visualizzazioni. In molti erano stati colpiti dalla sua gioia incontenibile. Ora il piccolo David, 6 anni, ha avuto un secondo regalo e nei giorni scorsi ha incontrato a Trigoria proprio Dzeko, il suo idolo, al quale ha subito mostrato la maglia avuta in dono a Natale.

