Roma: giornata della Befana all’insegna della pioggia e del freddo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il maltempo che da giorni sta flagellando il Lazio e la Capitale non darà tregua nemmeno nella giornata di domani, giorno dell’Epifania. Piogge sono infatti attese nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio. Soltanto in serata i fenomeni saranno in generale esaurimento le temperature oscilleranno tra +5°C e +10°C. Allerta meteo nel Lazio Ricordiamo che già da oggi, martedì 5 gennaio, e per le prossime 24-30 ore il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso meteo. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ma non solo: anche nevicate a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Il maltempo che da giorni sta flagellando il Lazio e la Capitale non darà tregua nemmeno nelladi domani, giorno dell’Epifania. Piogge sono infatti attese nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio. Soltanto in serata i fenomeni saranno in generale esaurimento le temperature oscilleranno tra +5°C e +10°C. Allerta meteo nel Lazio Ricordiamo che già da oggi, martedì 5 gennaio, e per le prossime 24-30 ore il DipartimentoProtezione Civile Regionale ha emesso un avviso meteo. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ma non solo: anche nevicate a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti ...

