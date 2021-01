Roma, Fonseca negativo andrà a Crotone ma ds Tiago Pinto di nuovo positivo al Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Una buona notizia per la Roma e una meno. A Crotone domani in panchina ci sarà anche il mister Fonseca che ha fatto il test molecolare risultando negativo. Invece il ds Tiago Pinto è ancora positivo al Coronavirus.caption id="attachment 1067905" align="alignnone" width="4403" Fonseca, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Una buona notizia per lae una meno. Adomani in panchina ci sarà anche il misterche ha fatto il test molecolare risultando. Invece il dsè ancoraal Coronavirus.caption id="attachment 1067905" align="alignnone" width="4403", getty images/caption ITA Sport Press.

DiMarzio : L'allenatore dell'#ASRoma non è partito verso la Calabria - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fonseca non parte con la Roma: non sarà in panchina a Crotone ? - SkySport : Roma, Fonseca non parte per Crotone: ha la gastroenterite. Le news - TuttoMercatoWeb : Fonseca negativo al tampone, domani sarà con la Roma a Crotone. Positivo invece Tiago Pinto - manuela_orazi : Notizia di adesso, #Fonseca negativo al tampone domani sarà a Crotone, invece #Pinto è positivo, strano visto che è… -