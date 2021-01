Roma, focolaio a Rebibbia: ‘Dare la priorità vaccinale ai detenuti e a chi lavora nel carcere’ (Di martedì 5 gennaio 2021) La notizia del focolaio nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso è stata motivo di richiesta da parte di Anastasia e Di Giacomo per incrementare tamponi e controlli all’interno delle carceri. La notizia riguarda diciotto detenuti reclusi nella sezione di alta sicurezza tutti risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP., che coglie anche l’occasione per ribadire l’importanza di controlli e vaccini per gli istituti penitenziari. Leggi anche: Covid, è morto il primo detenuto dell’anno: aveva 66 anni “Quanto accaduto testimonia ciò che da tempo ribadisco che si sostanzia nella necessità di dare priorità vaccinale a quanti vivono e lavorano nelle carceri: detenuti, Poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) La notizia delnel carcere diNuovo Complesso è stata motivo di richiesta da parte di Anastasia e Di Giacomo per incrementare tamponi e controlli all’interno delle carceri. La notizia riguarda diciottoreclusi nella sezione di alta sicurezza tutti risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia è Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP., che coglie anche l’occasione per ribadire l’importanza di controlli e vaccini per gli istituti penitenziari. Leggi anche: Covid, è morto il primo detenuto dell’anno: aveva 66 anni “Quanto accaduto testimonia ciò che da tempo ribadisco che si sostanzia nella necessità di darea quanti vivono eno nelle carceri:, Poliziotti ...

