Roma | evacuato palazzo in pieno centro ' È pericolante'

Via Sicilia, evacuato un edificio di cinque piani pericolante: polizia locale sul posto

Sul posto anche le pattuglie del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada e stanno fornendo assistenza alloggiativa alle diverse persone residenti nel palazzo.

Un edificio al centro di Roma è stato evacuato perché ritenuto «pericolante». Lo si apprende dalla polizia locale, intervenuta in via Sicilia con gli agenti del I ...Sul posto anche le pattuglie del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada e stanno fornendo assistenza alloggiativa alle diverse persone residenti nel palazzo.