Roma, eroi per un giorno: autisti Atac salvano due senza tetto avvolti dalle fiamme, nel loro rifugio era scoppiato un incendio (FOTO) (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, eroi per un giorno. Tre autisti dell’Atac hanno salvato da morte certa due senza tetto rimasti coinvolti in un incendio scoppiato all’interno del rifugio di fortuna dove vivevano. E’ successo domenica scorsa. Leggi anche: Roma: «Voglio scendere qui», al rifiuto scattano calci e pugni. Autista Atac finisce in ospedale sotto choc Roma, il rifugio di fortuna va a fuoco: due senza tetto avvolti dalle fiamme Sono le 19.30 circa. Il primo autista, R.S., in sosta al capolinea del 163 di piazzale del Verano, viene avvertito di un incendio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021)per un. Tredell’hanno salvato da morte certa duerimasti coinvolti in unall’interno deldi fortuna dove vivevano. E’ successo domenica scorsa. Leggi anche:: «Voglio scendere qui», al rifiuto scattano calci e pugni. Autistafinisce in ospedale sotto choc, ildi fortuna va a fuoco: dueSono le 19.30 circa. Il primo autista, R.S., in sosta al capolinea del 163 di piazzale del Verano, viene avvertito di un...

CorriereCitta : Roma, eroi per un giorno: autisti Atac salvano due senza tetto avvolti dalle fiamme, nel loro rifugio era scoppiato… - dormotroppo : @baboskibe @ladeni_79 @alemi1715 @SaryOtto @cremino01 Al nord senza asciugatrice è da eroi. Io con tutto che vivo a… - Roma_Amore_Mio : 1951 – Piazzale degli Eroi Fontana del Peschiera?????????? - Datafriedkin : RT @FDR85_: @Fil_Biafora @tempoweb @Teleradiostereo Io ancora mi chiedo (e non trovo assolutamente nessuna risposta logica ) chi gliel'ha f… - FDR85_ : @Fil_Biafora @tempoweb @Teleradiostereo Io ancora mi chiedo (e non trovo assolutamente nessuna risposta logica ) ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma eroi Roma, la mappa dei contagi: Garbatella zona arancione, boom di casi a corso Trieste Il Messaggero Eroi civici 2020, Iannelli (Aimac): speranza per chi affronta il cancro

La vice presidente dell'Associazione italiana malati di cancro è una delle persone premiate nei giorni scorsi da Mattarella come Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana "L'onorifi ...

Chi era Vincenzo Muccioli, il controverso fondatore di San Patrignano

Vincenzo Muccioli fondò la Comunità di San Patrignano negli anni Settanta, quando in Italia dilagava l'eroina. Ecco chi era e che cosa ha fatto ...

La vice presidente dell'Associazione italiana malati di cancro è una delle persone premiate nei giorni scorsi da Mattarella come Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana "L'onorifi ...Vincenzo Muccioli fondò la Comunità di San Patrignano negli anni Settanta, quando in Italia dilagava l'eroina. Ecco chi era e che cosa ha fatto ...