Roma, crepa nel palazzo: è pericolante, evacuate intere famiglie

Nel II municipio di Roma, sono state evacuate diverse famiglie di uno stabile perché ritenuto pericolante. In via Sicilia, al civico 186, era stata individuata una crepa lungo lungo il palazzo, che partiva dal portone. Dopo il primo controllo dei Vigili del Fuoco, alle ore 17:00 è intervenuta anche la Polizia Locale del I Gruppo Trevi per gestire e disporre l'evacuazione delle persone. Attualmente non è ancora precisato il numero di famiglie coinvolte nell'evacuazione del palazzo in Via Sicilia. Sono ancora in corso tutte le procedure.

