Roberto Maroni, ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale (Di martedì 5 gennaio 2021) Per l'ex ministro ed ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, sono giornate non facili. L'uomo politico, già segretario federale della Lega Nord fra il 2012 e il 2013, si è sentito male in casa sua a Lozza, ieri 4 gennaio, e i medici lo hanno ricoverato in ospedale a Varese, la sua città. Si apprende oggi 5 gennaio che i sanitari intendono fare ulteriori accertamenti sullo stato di salute di "Bobo" Maroni. Caduto a terra in casa A causa di un improvviso malore, l'ex governatore lombardo si era accasciato a terra battendo la testa e procurandosi una ferita. dopo i primi controlli, stando a quanto riferiscono fonti della Lega varesina, i medici avrebbero deciso di sottoporlo ad accertamenti più approfonditi. Questo perché la situazione sembrerebbe più complessa rispetto al "lieve malore" di cui si ...

