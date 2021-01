Roberto Maroni ricoverato in ospedale a Varese: quali sono le sue condizioni attuali (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Maroni si trova da ieri sera in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L’ex presidente della Lombardia e esponente di spicco della Lega si trovava in casa quando si è sentito male. Per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della Lega, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute. Maroni ricoverato in ospedale da ieri sera A quanto emerso si trovava a casa sua a Lozza, alle porte del capoluogo. L’esponente del Carroccio si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Maroni è arrivato al Pronto soccorso vigile. È stato quindi trattenuto in osservazione all’ospedale di Circolo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)si trova da ieri sera in, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L’ex presidente della Lombardia e esponente di spicco della Lega si trovava in casa quando si è sentito male. Per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. Al momento, si apprende da fonti della Lega, è vigile, in attesa di conoscere il suo stato di salute.inda ieri sera A quanto emerso si trovava a casa sua a Lozza, alle porte del capoluogo. L’esponente del Carroccio si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente.è arrivato al Pronto soccorso vigile. È stato quindi trattenuto in osservazione all’di Circolo di ...

Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - fattoquotidiano : Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato oggi - LegaSalvini : ROBERTO MARONI COLPITO DA MALORE: È RICOVERATO IN OSPEDALE A VARESE: IL NOSTRO ABBRACCIO DI VICINANZA - zazoomblog : “Ha sbattuto la testa”. Ore di apprensione per Roberto Maroni: l’ex governatore ricoverato dopo aver avuto un malor… - zazoomblog : Roberto Maroni ricoverato in ospedale: ha avuto un malore - #Roberto #Maroni #ricoverato -